Алексей Кудашов: "Удаления в концовке матча с "Торпедо" сломали игру"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Торпедо" (1:2 ОТ) отметил, что удаления в концовке встречи повлияли на ее итог.

– Хорошая игра, хороший накал был, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Кудашова. – В концовке удаления, конечно, сломали игру. Сначала пятиминутный штраф, потом двухминутный. Это основное, что повлияло на результат. Накал и сама игра были нормальными.