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Алексей Кудашов: "Удаления в концовке матча с "Торпедо" сломали игру"

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Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Торпедо" (1:2 ОТ) отметил, что удаления в концовке встречи повлияли на ее итог.

– Хорошая игра, хороший накал был, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Кудашова. – В концовке удаления, конечно, сломали игру. Сначала пятиминутный штраф, потом двухминутный. Это основное, что повлияло на результат. Накал и сама игра были нормальными.

Дополнительная информация

http://www.hclokomotiv.ru/news/news/press_konferentsiya_trenerov_16092016/

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