Алексей Кудашов: "Содержание игры "Локомотива" в матче с "Медвешчаком" было далека от идеала"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Медвешчаком" (2:1) подчеркнул, что игроки выполнили поставленную задачу. Специалист также признал, что у его команды по-прежнему есть проблемы при игре в большинстве.

– Задача сегодня стояла выиграть, – приводит пресс-служба "Локомотива" слова Кудашова. – Конечно, мы понимаем, что содержание игры далеко от идеала, но результат достигнут. Всех с победой.

– Когда "Локомотив" будет стабильно забивать в большинстве?

– В прошлом матче мы обе шайбы забросили в большинстве. Мы видим проблему, пытаемся ее исправить, мы не сидим сложа руки. Я знаю потенциал своих игроков, поэтому уверен, что мы добьемся своего.

– У "Локомотива" есть свободная вакансия легионера. По Вашему мнению, на какую позицию нужен легионер – в оборону или в атаку?

– Наверное, защитник нужнее. Оборона у нас молодая, защитники 94-95 годов рождения. Защита должна быть взрослая. Мы знаем, что у наших игроков высокий потенциал, возможно, это будущее всего нашего хоккея, поэтому они играют. Они на ведущих ролях, но, наверное, усиление нужно именно в оборону.