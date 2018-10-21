Алексей Кудашов: "СКА два года не проигрывает ЦСКА в регулярке"

Тренер СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от сегодняшней встречи с ЦСКА в Санкт-Петербурге.

– Статистика говорит, что мы два года не проигрываем ЦСКА в регулярных чемпионатах. Постараемся ее не испортить.

Не стоит уделять внимание тому, что у СКА было на один свободный день больше. Этот день несущественно влияет на физическое состояние, хотя он помог нам восстановиться после прошлых матчей и разобрать соперника. Вы же видите, на каком месте ЦСКА в таблице? Вот так можно ответить на вопрос об игре ЦСКА в этом сезоне.

В воротах сегодня сыграет Хелльберг. В сегодняшней встрече будет много борьбы, никто не хочет уступать. Плюс в обеих командах есть достаточно мастеров, которые могут в любой момент забить. Так что нельзя исключать большое количество голов. (Игорь Еронко)