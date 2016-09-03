Алексей Кудашов: "Результат положительный, но содержание игры оставляет желать лучшего"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после победы над новокузнецким "Металлургом" в матче регулярного чемпионата КХЛ остался недоволен действиями команды. По словам наставника, надо решать проблему с организацией игры.

– Результат положительный, но содержание игры оставляет желать лучшего, – цитирует Кудашова официальный сайт "Кузни". – Нервозность присутствует в команде – многие хотят проявить себя, но что-то не получается порой во взаимодействиях и от этого ухудшается ситуация в созидании. Самое главное – выиграли, набрали очки. Проблема в содержании игры у нас однозначно видна, и мы будем ее решать.

– Не боитесь, что из-за содержания такой игры болельщиков на арене может стать меньше?

– Мы понимаем проблему и будем пытаться исправить.

– Что скажете по удалению Кадейкина, который поехал выяснять отношения с Таталиным?

– Мы считаем, что он поступил правильно, заступился за товарища по команде. Это командное действие, которое мы приветствуем. После этого неплохо вошел в игру Картаев и мы уже не стали ничего менять.

– "Металлург" сегодня в обороне сыграл хорошо, но было видно, что "Локомотиву" не хватает скорости.

– Все команды, которые приезжают в Ярославль, стараются очень надежно сыграть в обороне. Но, естественно, скорости нам надо увеличивать. Мы, начиная с матча с "Авангардом", стали вносить некоторые изменения в игровую модель. Будем продолжать работать в этом направлении. Нужно увеличивать скорости и улучшать комбинационную игру.