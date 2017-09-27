Алексей Кудашов: "Пытаемся-пытаемся, имеем моменты, но плохая реализация..."

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (1:6) посетовал на реализацию голевых моментов.



– Хочу поздравить "Барыс" с заслуженной победой. Что касается игры, то при счете 2:1 был ряд хороших моментов, – цитирует Кудашова официальный сайт "Барыса". – Если бы их использовали, игра могла бы пойти по-другому. У нас уже не первый раз так, когда проигрываем с разницей в одну шайбу: мы пытаемся-пытаемся, имеем моменты, но плохая реализация, пропускаем гол, и команда останавливается, появляется неуверенность. В таком состоянии сейчас пребывает команда, будем исправлять, другого пути нет.