Алексей Кудашов: "Проблемы в "Локомотиве" были неизбежны"

Бывший главный тренер ярославского "Локомотива" Алексей Кудашов отметил, что в команде нет никакого спада. При этом, по его словам, были небольшие просчеты при подготовке.

– После неудачной серии матчей и спада были мысли о том, что все может закончиться отставкой?

– На самом деле никакого спада нет, и не было. Имели место небольшие просчеты. Однако начало октября у нас всегда получается таким из-за особенностей подготовки, она идет в очень интенсивном режиме. Именно в этот период я делаю определенные изменения в тактическом рисунке. Так что проблемы были неизбежны. Но все находилось под нашим контролем, и со дня на день команда уже выйдет из этого пике. Ситуация рабочая, подавленного настроения внутри коллектива нет. "Локомотив" готов к победной серии.

А насчет неожиданности, то я скажу так: мы все живем в хоккейном мире, поэтому всегда готовы ко всему. Тем более что в Ярославле такой клуб, где любое поражение расценивается как большое событие. Наверное, неожиданности в решении не было.

– Президент Юрий Яковлев вам что-то сказал перед оглашением решения?

– Следующий вопрос. Да и какая разница? Это наша внутренняя кухня.

– Уже понимаете, что можно было сделать в работе немного иначе?

– Можно пойти на что-то ради сиюминутного результата. Но потом ты получишь больше проблем. Мы внесли ряд изменений в рабочий процесс, и для того, чтобы они дали результат, должно было пройти определенное время. Я уверен, что уже сегодня в матче с "Динамо" все увидели совсем другую команду. (Михаил ЗИСЛИС)

Полностью интервью Кудашова