Алексей Кудашов: "Постараюсь найти какой-то позитив в матче против СКА"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после поражения от СКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что постарается найти позитив в этой игре. Он также добавил, что с такой командой, как СКА, важна любая мелочь.

– Постараюсь найти какой-то позитив в этой игре. Не могу сказать, что команда выходит обреченной. Начало игры нам раз за разом удается, но потом наступает момент, когда кто-то совершает непонятную ошибку, и команда встает, – приводит официальный сайт СКА слова Кудашова. – Потом вроде бы пытается выправить игру, но очередной гол – и на этом все успокаивается. Моменты были, особенно в начале игры, когда мы могли и увеличить счет, и сравнять потом, но мы не забиваем. Это та ситуация, через которую нужно пройти.

– Ошибки в первом периоде – это психология?

– Если разбирать первый гол, то там чистая недоработка, а не тактическая ошибка. Второй – там Илья Ковальчук попадает так, что не поймать. Все знают, как Овечкин стоит в этой точке и забивает, вот и Илья встал туда и попал. Кто заставлял Коршкова терять шайбу при третьем голе? С такой командой важна любая мелочь, нужно четко играть, без сучка и задоринки, по-другому не выиграть.

– Команда уже приучила болельщиков к счету 1:6. Что не так?

– Следующий вопрос.