Алексей Кудашов: "Основным фактором победы "Локомотива" над ЦСКА стала силовая борьба"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА (3:1) отметил, что болельщики гнали команду вперед на протяжении всей игры. По словам специалиста, исход встречи предрешила силовая борьба, которая лучше удалась хозяевам.

– Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку, энергия от трибун исходила серьезная, гнали команду вперед, – приводит пресс-служба "Локомотива" слова Кудашова. – Игра получилась нормальная, хорошая, содержательная, тем более, против сильного соперника. Уже было сказано про стыки – наверное, силовую борьбу мы выиграли, что предрешило исход матча, было основным моментом. Кто выигрывает силовую борьбу, тот выигрывает матч – так было сегодня.

– Дополнительно настраивали команду на матч, или ребята все понимали?

– Была обычная установка. Ребята сами понимают, какой соперник к нам приехал. Считаю, самая мощная команда. Да, СКА лидирует, но по стилю игры команда другая. А ЦСКА – самая организованная, мощная.

– "Локомотив" не так часто играет в четыре пары обороны. Чем было вызвано такое решение?

– Во-первых, соперником. Настраивались на жесткую борьбу, на жесткий прессинг, нужен был полный состав в обойме, чтобы по ходу смотреть, кто лучше готов, кто хуже, и справляться с этим натиском.

– Как самочувствие Красковского?

– Похоже, "вылетели" и Галимов, и Красковский. Не готов сказать, на день, на два или на десять, но повреждения есть.