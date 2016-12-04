Алексей Кудашов: "Некоторые игроки "Локомотива" сильно нервничают из-за того, что не могут забить"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Барысом" (7:1) отметил, что на итоговый результат повлияло успешное начало встречи. Специалист также добавил, что некоторые игроки переживают из-за того, что долго не могут забить.

– Начало игры повлияло на результат – хорошо начали, повели в счете, в дальнейшем контролировали игру, – приводит пресс-служба "Локомотива" слова Кудашова. – Хотелось бы использовать все моменты. Есть игроки, которые сильно нервничают из-за того, что не могут забить. Хорошо, что хотя бы часть моментов удается реализовать.

– Что с Павлом Коледовым и Станиславом Чистовым?

– Повреждения есть, но ничего конкретного сказать пока не могу. Смогут они играть следующий матч или нет, пока неизвестно.

– Как будут решаться кадровые проблемы? Приедут ли защитники из Рязани?

– По защитникам у нас полная обойма, есть еще Осипов и Манухов. С нападающими есть затруднения, но Алексеева и Юртайкина не сможем привлечь к играм из-за вызова в сборную.