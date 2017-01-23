Алексей Кудашов: "Некоторые хоккеисты "Локомотива" не попали в игру против "Металлурга"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским "Металлургом" (1:4) отметил, что команда робко начала минувшую игру. Специалист подчеркнул, что его команда проиграла сопернику все единоборства.

– Очень робко начали игру, – цитирует клубная пресс-служба Кудашова. – Вообще играли с большим уважением к сопернику, отдали шайбу вместо того, чтобы самим контролировать ее больше и лишить ее соперника. Моменты у нас были, но вратарь здорово сыграл у "Металлурга".

– Согласны ли с тем, что первое звено растворилось?

– Не только первое звено, но и еще ряд игроков. Не хочу делить команду на звенья. Были игроки, кто не попал в игру.

– Матч с "Магниткой" позволит сделать какие-то выводы?

– Да, каждый матч нам сейчас дает и положительные, и отрицательные моменты, на которые мы смотрим, которые мы видим и которые нужно успеть исправить до плей-офф. Сегодня мы проиграли все единоборства, из-за этого не забирали шайбу, были вынуждены обороняться.

– Осипов не играл месяц, Апальков в защитной маске после травмы. Стоило ли их так "бросать под танк"?

– А когда еще?

– По вратарю сегодня вопросов нет?

– Первые две шайбы – рикошеты, подставления, закрывали, так что никаких нареканий нет.