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Алексей Кудашов: "Не могу сказать, что игра с "Торпедо" была плохой"

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Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после поражения от "Торпедо" (0:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда пропустила очень легкие голы. Это поражение стало для ярославского клуба третьим кряду.

– Не могу сказать, что была плохая игра, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Кудашова. – Можно сказать, команда играла хорошо. Если взять статистику, то в первом периоде у Нижнего Новгорода был один момент, во втором они реализовали оба момента. Не можем взломать оборону соперника, а в свои ворота получаем очень легкие голы. Из этого игра и сложилась.

Конечно, сейчас мы все недовольны результатом, но очень важно, чтобы шла поддержка от болельщиков. Мы должны объединиться. Поверьте, и игроки, и тренеры неравнодушны. Надо, чтобы мы вместе преодолели эти три поражения.

Дополнительная информация

http://www.hclokomotiv.ru/news/news/press_konferentsiya_trenerov_18092016/

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