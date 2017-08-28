Алексей Кудашов: "Маленькие детали не позволяют "Локомотиву" набирать очки"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после поражения в овертайме от "Йокерита" (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что победить его команде мешают мелочи. Наставник рассказал о них своим подопечным в раздевалке.

- Равная игра, - приводит официальный сайт "Локомотива" слова Кудашова. - Маленькие детали, мелочи уже вторую игру, как и с ЦСКА, не позволяют нам забрать больше очков.

- Что помешало сегодня склонить чашу весов в свою пользу?

- Как уже сказал, мелочи, хоккейные детали, я уже обозначил их в раздевалке. Они и не позволили.

- Достаточно рано сравняли счет в третьем периоде. Почему решили не возвращаться к игре в четыре звена?

- "Холодным" тяжело обратно входить в такую игру.