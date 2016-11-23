Алексей Кудашов: "Магнитка" - "Локомотив" - немного странная игра"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (1:2) отметил странности в судействе встречи. Наставник добавил, что обе команды хотели победить.

– Я считаю, что сегодня была интересная, но немного странная игра, – приводит официальный сайт "Магнитки" слова Кудашова. – Я вот приведу эпизод из сегодняшней игры. Когда мы забили гол, а соперник взял просмотр, там было большинство. Я подозвал главного судью, и бокового, и спросил: "А почему не перематывается время назад?". Они промолчали. За 17 секунд до конца рядом стоял еще один боковой судья. Я у него спросил, есть ли такое правило, может я ошибаюсь. А он сказал, что да, есть. И нам в конце добавили шесть секунд, вместо большинства. Наверное, мне больше сказать нечего.

– Можно сказать, что была ставка на первый период? Решать в нем большие задачи?

– Ничего подобного. Я считаю, что команда играла по плану на протяжении всей игры.

– Много столкновений, высокий градус эмоций. Почему именно в этой игре?

– Ну сказали же – боевая игра. Никто не хочет проигрывать. Все хотят выиграть.