Алексей Кудашов: "Локомотиву" удалось сыграть без системных ошибок в обороне"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Салаватом Юлаевым" (5:3) отметил, что команде удалось сыграть без системных ошибок в обороне. По словам специалиста, установка на игру ничем не отличалась от предыдущих встреч.

– Результат удовлетворительный, отношение игроков к матчу, самоотдача, самоотверженность тоже понравились, в меньшинстве хорошо сыграли, – приводит пресс-служба "Локомотива" слова Кудашова. – В атаке тоже создавали неплохие моменты, завершение у них тоже было. Результатом и игрой сегодня довольны.

– Показалось, что игроки в атаке чувствовали себя более вольготно, это так?

– Мы бы хотели, чтобы команда всегда так играла. У нас же не как по рельсам все катится в атаке. Нельзя сказать, что мы сегодня дали какую-то дополнительную свободу, установка на игру в атаке ничуть не отличалась от предыдущих встреч.

– Можете рассказать, что с Контиолой, Авериным и Накладалом?

– У Контиолы вчера родился сын. Накладал почувствовал недомогание перед игрой. У Аверина сотрясение.

– Можете объяснить метаморфозы в игре Павла Коледова, и насколько ближе к основе после этой домашней серии стал Денис Осипов?

– В обороне сегодня не было системных ошибок, здесь все идет в сторону улучшения. Осипов нормально сыграл, у нас все нормально играют, происходит ротация. Сейчас получилось, что именно эти игроки в обойме. Что касается Коледова, то такие моменты бывают у всех, не надо судить строго.