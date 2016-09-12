Алексей Кудашов: "Локомотиву" нужно улучшать атаку"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов подчеркнул, что в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (0:2) его команда сыграла недостаточно остро. Специалист подчеркнул, что ярославцам нужно улучшать действия в атаке.

- Я думаю, что зрителям понравилась игра, - приводит пресс-служба казанцев слова Кудашова. - Интересная, со множеством единоборств - такая игра плей-офф. Естественно, все старались сыграть очень надежно, не совершая ошибок. Наверное, поэтому было немного голевых моментов. Но самое главное - мы добились результата. Огромное спасибо за это ребятам.

- Вопрос по атаке "Локомотива". До середины третьего периода у вас было шесть бросков в створ. Вы довольны игрой ваших нападающих?

- Недостаточно остро сыграли. Количество бросков, естественно, заставляет говорить об атаке. Мало бросаем, мало создаем. Но в третьем периоде какие-то моменты появились. Постарались внести корректировки, но, в общем, да, атаку надо улучшать.