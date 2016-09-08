21:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Кудашов: "Локомотиву" было непросто в игре с "Ладой", команда у соперников серьезная"

0
0
0

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ладой" (3:2 Б) выразил радость от такого результата в игре с серьезным соперником. Для "Локомотива" эта победа стала четвертой подряд.

– Хорошая игра, моя команда хорошо играла, и соперник был сложный и серьезный, – цитирует "Р-Спорт" Кудашова. – Их предыдущая игра с "Динамо" это показала, и сегодня они играли еще лучше. Оборона отлично организована у "Лады", проходить ее очень сложно, также они очень хорошо разыгрывают большинство. Поэтому рад хорошей игре и победе над серьезным соперником.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160908/1069519348.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ