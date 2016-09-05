Алексей Кудашов: "Локомотив" знал, как играть против "Сибири"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сибирью" (3:1) подчеркнул, что его команда знала, что противопоставить сопернику. Специалист доволен игрой своих подопечных, а также результатом встречи.

- Хочу поздравить болельщиков с победой! Присоединюсь к словам Андрея (Скабелки, главного тренера "Сибири" - Прим. "СЭ") - мы довольны игрой команды и, конечно, довольны еще и результатом, - приводит пресс-служба железнодорожников слова Кудашова.

- Три удаления у соперника на старте матча - это вопрос везения или причиной тому стал настрой "Локомотива", который чувствовался на протяжении всей встречи?

- Как правило, причиной любого удаления являются чьи-то активные действия, за исключением несчастных случаев, вроде выброса шайбы. Конечно, настрой был после прошлой игры. Знали, против какого соперника играем и знали, как против них играть. Наверное, заставили удалиться соперников.

- Во втором периоде у "Локомотива" было много суеты, "Сибирь" оставила этот отрезок за собой. С чем это связано?

- Где-то "Сибирь" добавила, мы немного отошли от задания, потеряли нить игры. Перестали успевать, поэтому пришлось немного перестроиться, и на третий период поменяли рисунок игры. Надо отдать должное новосибирцам: при счете 0:2 они включились в игру, а наши хоккеисты какое-то время играли на удержание счета, это повлияло на переход преимущества.