Алексей Кудашов: "Локомотив" знал, как играть против "Сибири"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сибирью" (3:1) подчеркнул, что его команда знала, что противопоставить сопернику. Специалист доволен игрой своих подопечных, а также результатом встречи.
- Хочу поздравить болельщиков с победой! Присоединюсь к словам Андрея (Скабелки, главного тренера "Сибири" - Прим. "СЭ") - мы довольны игрой команды и, конечно, довольны еще и результатом, - приводит пресс-служба железнодорожников слова Кудашова.
- Три удаления у соперника на старте матча - это вопрос везения или причиной тому стал настрой "Локомотива", который чувствовался на протяжении всей встречи?
- Как правило, причиной любого удаления являются чьи-то активные действия, за исключением несчастных случаев, вроде выброса шайбы. Конечно, настрой был после прошлой игры. Знали, против какого соперника играем и знали, как против них играть. Наверное, заставили удалиться соперников.
- Во втором периоде у "Локомотива" было много суеты, "Сибирь" оставила этот отрезок за собой. С чем это связано?
- Где-то "Сибирь" добавила, мы немного отошли от задания, потеряли нить игры. Перестали успевать, поэтому пришлось немного перестроиться, и на третий период поменяли рисунок игры. Надо отдать должное новосибирцам: при счете 0:2 они включились в игру, а наши хоккеисты какое-то время играли на удержание счета, это повлияло на переход преимущества.
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http://www.hclokomotiv.ru/news/news/press_konferentsiya_trenerov_0509