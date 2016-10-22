21:57 | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Кудашов: "Локомотив" в матче с "Барысом" играл надежно и остро"

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Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после победы над "Барысом" (8:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его команда действовала надежно. По словам Кудашова, он доволен содержанием игры.

- Охарактеризую сегодняшнюю игру сегодня так: надежно и остро, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Кудашова. – Надежно мы сыграли в обороне, просто, ответственно, строго по системе, в атаке же сыграли остро, непрямолинейно, интересно и голы интересные забили, поэтому, наверное, контролировали полностью ход игры. Мы довольны сегодняшним результатом и содержанием игры.

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