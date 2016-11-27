Алексей Кудашов: "Локомотив" сегодня сыграл по плану"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после победы над "Салаватом Юлаевым" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда сыграла по намеченному плану. Тренер добавил, что игра получилась интересной для зрителей.

– Для зрителей была интересная игра, которая держала в напряжении до конца. По плану сыграли, – приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Кудашова. – У нас до этого было три поражения, поэтому во главу угла ставился сегодня результат. Где нужно забили голы, ну и дотерпели в конце, правильно сыграли.