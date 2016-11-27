17:56 | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Кудашов: "Локомотив" сегодня сыграл по плану"

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Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после победы над "Салаватом Юлаевым" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда сыграла по намеченному плану. Тренер добавил, что игра получилась интересной для зрителей.

– Для зрителей была интересная игра, которая держала в напряжении до конца. По плану сыграли, – приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Кудашова. – У нас до этого было три поражения, поэтому во главу угла ставился сегодня результат. Где нужно забили голы, ну и дотерпели в конце, правильно сыграли.

Дополнительная информация

http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/igor-zakharkin-khorosho-sygral-lokomotiv/

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