Алексей Кудашов: "Локомотив" пропустил контрвыпад, который повлиял на итог игры"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Витязя" (1:2) отметил, что в первые два периода встречи команды играли на равных. По словам специалиста, в заключительном игровом отрезке ярославцы завладели преимуществом, однако попустили решающую контратаку.

– В первые два периода была равная борьба, и счет на табло был закономерным – 1:1, – приводит пресс-служба "Витязя" слова Кудашова. – В третьем периоде мы "сели" на ворота соперника, взяли преимущество в свои руки, но вратарь нас обыграл. За него были штанги. Мы увлеклись атакой и пропустили контрвыпад, который повлиял на исход игры.