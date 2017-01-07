Алексей Кудашов: "Локомотив" позволил "Авангарду" забивать легкие голы"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Авангарда" (2:3) отметил, что, несмотря на неудачу, команда показала хороший хоккей. По словам специалиста, были заметны недоработки при игре в меньшинстве.

– Несмотря на поражение, играли хорошо, – сказал Кудашов. – Единственное, огорчило то, что даем соперникам легко забивать голы. Были у нас недоработки, особенно в меньшинстве. Это огорчило. И второе – незасчитанный гол. В прошлом матче мы играли в Новосибирске. Посмотрите шайбу, которую нам забрасывал Артюхин. Просто нам, тренерам, хочется понять, по каким правилам мы играем. Там такой тач-даун нам был занесен, что сегодняшний гол – это мягонько очень. И судьи там считали, что взятие ворот произошло в пределах правил. А здесь – что нет гола. Как нам под это подстраиваться? Очень тяжело.

– Защитник Пашнин считает, что третий гол "Авангарда"" был забит не по правилам.

– Сложно сказать, я еще не разбирал. Судьи засчитали, давайте не будем спекулировать.

– Четыре блокированных броска – это много или мало?

– Мне тяжело судить. Игроки старались и блокировали все, что было. Тут еще разные стили у команд. "Авангард" любит контролировать шайбу. Не всегда прямые броски, игроки стараются вывести друг друга на чистый лед. И блокировать их не всегда получается. От игры к игре разные показатели совершенно. Самоотдачей своих игроков я доволен. (Анна ЛЕВЧЕНКО)