Алексей Кудашов: "Локомотив" одержал трудовую победу"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (3:1) отметил, что победа получилась тяжелой. По его словам, самым удачным отрезком игры стало начало первого периода.

- Хочу поздравить с победой и с наступающим праздником болельщиков, потому что до Нового Года мы здесь не играем, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Кудашова. - По игре - хороший дебют матча, в дальнейшем пришлось проводить много времени в обороне, но, тем не менее, команда хорошо играла. Тяжелая, рабочая победа, где надо - дотерпели, но имели моменты даже когда играли в обороне. Острые моменты, которые должны были реализовывать. Хорошая, тяжелая, трудовая победа.