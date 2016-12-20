22:38 20 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Кудашов: "Локомотив" одержал трудовую победу"

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Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (3:1) отметил, что победа получилась тяжелой. По его словам, самым удачным отрезком игры стало начало первого периода.

- Хочу поздравить с победой и с наступающим праздником болельщиков, потому что до Нового Года мы здесь не играем, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Кудашова. - По игре - хороший дебют матча, в дальнейшем пришлось проводить много времени в обороне, но, тем не менее, команда хорошо играла. Тяжелая, рабочая победа, где надо - дотерпели, но имели моменты даже когда играли в обороне. Острые моменты, которые должны были реализовывать. Хорошая, тяжелая, трудовая победа.

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Lokomotiv-Sochi-Press-konferencija-trenerov-5315

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