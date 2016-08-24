Алексей Кудашов: "Локомотив" очень серьезно отнесся к "Амуру"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов отметил, что его команде удалось выполнить задачу на стартовый матч регулярного чемпионата КХЛ и обыграть "Амур" (1:0). По словам наставника, его подопечные серьезно настроились на эту встречу.

– Хочу всех поздравить с началом сезона, – приводит официальный сайт "Амура" слова Кудашова. – Очень серьезно отнеслись к "Амуру", разбирали, готовились. Знали, что эта команда дома, особенно в начале сезона, играет очень быстро и агрессивно. Да и в целом, "Амур" – очень серьезная команда, поэтому очень внимательно к ним отнеслись. Начало все равно было нервозное – это, наверное, объяснимо для первой игры. Много что не получалось, но главное, что мы выполнили задачу выиграть сегодняшнюю игру. Особенно хочу отметить всю обстановку, которая присутствовала на первой игре. Болельщики подгоняли соперника. Очень агрессивная игра была. Хорошо, что мы справились.