Алексей Кудашов: "Локомотив" не смог преодолеть заслон "Динамо"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо" (2:3) поздравил соперника с победой. По словам специалиста, в этой встрече железнодорожникам не хватило движения.

- Поздравляю "Динамо" с победой, - приводит пресс-служба ярославцев слова Кудашова. - По игре: не смогли преодолеть динамовский заслон, и нам не хватило движения, совсем команда не бежала. В первом и третьем движение еще было, во втором же совсем встали. Это основная причина, ведь когда ноги не бегут, никакой игры быть не может.

- Первое звено выглядит не очень убедительно. В чем причина этого?

- Пока они не бегут, им не хватает движения, по этой причине в третьем периоде переставили Аверина к Коршкову и Красковскому, скорость у звена стала выше, а у Контиолы с Апальковым пока нет движения.

- На Дальнем Востоке у команды были определенные проблемы, сегодня на фоне "Динамо" "Локомотив" смотрелся не очень хорошо. С чем вы это связываете?

- Пока еще не вошли в сезон, не вкатились. Нет сформировавшихся до конца связок. Производим перестановки, ищем оптимальные сочетания.

- Вы сказали о недостатке движения. В чем видите основную проблему, в подготовке?

- Подготовительный период был трудным, команда еще тяжелая, она была тяжелой и в первых играх, плюс поездка на Дальний Восток. Видимо, "Динамо" лучше успело восстановиться после этого выезда, нам же сегодня было тяжело.