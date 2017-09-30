Алексей Кудашов: "Локомотив" находится в психологической яме"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после поражения от "Авангарда" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что две пропущенные шайбы стоили его команде результата. Он также добавил, что игрокам тяжело выбраться из тяжелого психологического состояния.

Напомним, ярославская команда потерпела четыре поражения подряд в КХЛ.

– Мне нечего добавить: два пропущенных в меньшинстве гола стоили нам результата, – приводит официальный сайт "Авангарда" слова Кудашова.

– Прошла уже почти треть матчей, почему в команде до сих пор нет второго звена, которое могло бы работать вслед за легионерами?

– Не выходит пока у нас. Мы пытаемся создать, менять, переставлять, но не идет. Кто-то в штанги попадает – возникает нервозность, меняешь местами – другое звено выпадает. Пытаемся найти баланс, но пока не получается. Нет уверенности, нет куража – нет и результативности во втором звене.

– У команды нет психологической ямы?

– Естественно, есть. Что скрывать, команда не в нормальном психологическом состоянии: четыре поражения подряд – это не просто. Оказаться в этом состоянии легко, а вот выбраться из него чрезвычайно сложно. Сегодня все-таки был сделан шаг вперед, несмотря на итоговый результат. По сравнению с прошлыми играми было видно, что команда другая.