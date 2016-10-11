Алексей Кудашов: "Локо" потерял уверенность из-за отсутствия голов и побед"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Слованом" (2:3 ОТ) отметил характер своей команды, которая сумела перевести игру в овертайм. Специалист также поблагодарил болельщиков.

– Хочу поблагодарить команду, что не опустили руки, отыгрались с 0:2, проявили злость, характер, это очень важно, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Кудашова. – Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, что в сложный для нас период продолжают здорово поддерживать команду, гонят вперед, придают силы!

– Почему команда проиграла четыре матча подряд, три из них соперникам, которые сейчас не попадают в плей-офф?

– На команду большое психологическое давление, потеряли уверенность из-за того, что не могут забить, не могут выиграть. При этом, любой опасный момент у наших ворот заканчивается голом. То же самое у других ворот – нет уверенности, не можем забить. Это ситуация, которую надо пережить.

– Сегодня первое звено нанесло один бросок в створ. Какой отдачи Вы ждете от них?

– Жду отдачи, как от первого звена. Вы сами ответили на свой вопрос. Один бросок, это, конечно, очень мало, поэтому постоянного места в первой тройке ни у кого и нет.

– Получается, что у нас нет первого звена?

– Кроме одного звена, не можем найти постоянные сочетания. Несколько матчей звено хорошо играет, потом уходит в тень, поэтому происходят перестановки. У "молодежной" тройки есть сыгранность, у них есть свое лицо, в остальных звеньях мы пытаемся найти варианты.

– Вы доверяете молодежной тройке, она хорошо играет. Не боитесь их "перегрузить", и что будет, когда Полунин уедет в сборную?

– Когда Полунин уедет в сборную, будем пробовать варианты, которые уже были на предсезонке и в начале регулярного чемпионата. Мы доверяем тем, кто на данный момент играет сильнее, поэтому сейчас они и получают много игрового времени.