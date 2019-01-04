Алексей Кудашов: "Игроки СКА не на салатиках, готовились даже 31 числа самостоятельно"

Тренер СКА Алексей Кудашов в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" отметил, что несмотря на праздники и выходные дни, игроки в хорошей физической форме. Также специалист рассказал, кто будет играть в воротах в начале года.

– Как команда провела праздники? Успели ли вы загадать желание под бой курантов?

– Желание загадать успел. А праздники провели по-семейному, кто-то из ребят уехал домой – праздник-то домашний.

– В чем специфика подготовки к первым январским матчам? Игроки-то, наверное, еще "на салатиках".

– На самом деле, люди у нас взрослые, профессиональные. Они не на салатиках, готовились даже 31 числа самостоятельно. Тренировка после Нового года показала, что команда в хорошем состоянии.

– В Минске у "Динамо" трехматчевая победная серия над СКА.

– "Динамо" набрало хороший ход, в последних играх оно или выигрывает, или проигрывает в одну шайбу. Со всей серьезностью относимся к сегодняшней игре. Разобрали соперника, как обычно, знаем сильные и слабые его стороны. Осталось только эти знания воплотить в жизнь.

– Рундблад здорово себя проявил в прошлых матчах. Пока травмирован Херсли, Давид будет выполнять его функции?

– Не только он, у нас много игроков, способных взять на себя ту или иную роль. Сейчас Давид играет на этой позиции, а дальше будем смотреть.

– Календарный год в воротах начнет Магнус Хелльберг?

– Да.