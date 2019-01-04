Алексей Кудашов: "Игроки СКА не на салатиках, готовились даже 31 числа самостоятельно"

Тренер СКА Алексей Кудашов в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" отметил, что несмотря на праздники и выходные дни, игроки в хорошей физической форме. Также специалист рассказал, кто будет играть в воротах в начале года.
– Как команда провела праздники? Успели ли вы загадать желание под бой курантов?
– Желание загадать успел. А праздники провели по-семейному, кто-то из ребят уехал домой – праздник-то домашний.
– В чем специфика подготовки к первым январским матчам? Игроки-то, наверное, еще "на салатиках".
– На самом деле, люди у нас взрослые, профессиональные. Они не на салатиках, готовились даже 31 числа самостоятельно. Тренировка после Нового года показала, что команда в хорошем состоянии.
– В Минске у "Динамо" трехматчевая победная серия над СКА.
– "Динамо" набрало хороший ход, в последних играх оно или выигрывает, или проигрывает в одну шайбу. Со всей серьезностью относимся к сегодняшней игре. Разобрали соперника, как обычно, знаем сильные и слабые его стороны. Осталось только эти знания воплотить в жизнь.
– Рундблад здорово себя проявил в прошлых матчах. Пока травмирован Херсли, Давид будет выполнять его функции?
– Не только он, у нас много игроков, способных взять на себя ту или иную роль. Сейчас Давид играет на этой позиции, а дальше будем смотреть.
– Календарный год в воротах начнет Магнус Хелльберг?
– Да.
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https://www.ska.ru/news/view/alieksiei-kudashov-so-vsiei-sier-ieznost-iu-otnosimsia-k-sieghodniashniei-ighrie/