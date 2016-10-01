02:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Кудашов: "Игра с "Витязем" была хорошей, кроме 10 минут во втором периоде"

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Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (3:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист отметил игру голкипера соперника Харри Сятери.

– Считаю, получилась хорошая игра, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Кудашова. – За исключением десятиминутки второго периода, где опять провалились, пропустили гол. В общем, контролировали игру. Хочу отдельно выделить голкипера соперника, действительно здорово сыграл, много спасал свою команду.

Дополнительная информация

http://www.hclokomotiv.ru/news/news/press_konferentsiya_trenerov_3009/

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