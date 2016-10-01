Алексей Кудашов: "Игра с "Витязем" была хорошей, кроме 10 минут во втором периоде"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (3:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист отметил игру голкипера соперника Харри Сятери.

– Считаю, получилась хорошая игра, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Кудашова. – За исключением десятиминутки второго периода, где опять провалились, пропустили гол. В общем, контролировали игру. Хочу отдельно выделить голкипера соперника, действительно здорово сыграл, много спасал свою команду.