Алексей Кудашов: "Игра с "Динамо" по накалу получилась похожей на матч с ЦСКА"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Динамо" (2:0) поблагодарил болельщиков за поддержку. Специалист отметил, что игра была тяжелой.

– Спасибо болельщикам за поддержку – хорошо нас поддержали, гнали вперед, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Кудашова. – Ожидали, что игра будет тяжелая, жесткая, контактная – и эти ожидания оправдались. Дотерпели, где надо забили, игра по накалу получилась похожей на матч с ЦСКА, ото льда она смотрелась так.

– Что-то случилось после паузы с реализацией моментов? Сегодня 2 шайбы за 34 броска.

– Давайте радоваться, что забили два гола и ни одного не пропустили. Дважды забили в большинстве, в таких играх это очень важно.

– Тройка Кадейкина во второй раз использовала большинство. Будете ли Вы теперь делить вторую минуту большинства между этой тройкой и звеном Красковского?

– Это хорошая проблема, мы с ней разберемся. До травмы Кадейкина это звено уже играло в таком сочетании и забило гол на маленькой площадке – в Тольятти.

– В каком состоянии сейчас Красковский и насколько серьезная травма у Галимова?

– Красковский сыграл полный матч, никаких проблем нет. У Галимова срок восстановления достаточно долгий. По Аверину точно сказать не можем, эти ребята задерживаются в лазарете.