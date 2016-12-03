Алексей Кудашов: "Хорошо, что дотерпели и в конце забили нужный гол "Автомобилисту"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после победы над "Автомобилистом" в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:3) посетовал на ошибки, допущенные при пропущенных голах. Также он был рад, что его команда смогла дотерпеть и в концовке забросить нужную шайбу.

- Наши пропущенные голы стали результатом ошибок, - цитирует пресс-служба клуба Кудашова. - Знали, что "Автомобилист" хорошо готов физически, играет активно, быстро, и сегодня в очередной раз подтвердилось это. Хорошо, что дотерпели и в конце забили нужный гол именно так, как просили ребят: бросили, закрывали вратаря, катили на добивание.