Алексей Кудашов: "Для "Локомотива" это худшая игра"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после поражения от "Северстали" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что результат справедлив. По словам наставника, подопечные показали худшую игру в этом сезоне.

– Поздравляю соперника с победой, они её заслужили сегодня и по игре были быстрее, больше хотели, выиграли у нас все единоборства, – приводит слова кудашова пресс-служба "Северстали". – Для нашей команды это худшая игра: не было ни нормальной обороны, ни нормальной атаки. Был какой-то хаос, будем исправлять.

Мы проведем анализ и будем двигаться дальше. Если зацикливаться на одной игре, далеко не уедешь.