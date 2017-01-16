Алексей Кудашов: "Атака "Локомотива" сыграла лучше обороны"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ладой" (4:2) отметил, что игру можно разделить на два отрезка. По словам специалиста, атака команды взяла верх над не самой убедительной обороной.

– Игру можно разделить на две части, – приводит пресс-служба "Локомотива" слова Кудашова. – Была интересная атака, с интересными ходами, хорошо сыграли, и не совсем хорошая оборона. Наша атака взяла верх над не самой убедительной обороной, поэтому и выиграли.

– Не получился ли первый период слишком вольным?

– Не стал сразу расшифровывать, что имел в виду, мы в раздевалке поговорили в перерыве, причины игры в обороне ясны, так что я согласен с таким определением.

– С чем связана смена пары защитников?

– Мы хотим давать играть всем.

– А использование в центре нападающих, играющих с разных рук?

– Праворуким удобнее вставать на точку с правой стороны, леворукому – с левой стороны, поэтому и Лугин с Локтионовым встают на вбрасывания по очереди, Кадейкин же выходил с краю в звене с Картаевым, который выполняет все функции центрального нападающего.

– Впереди игра с "Торпедо", наверное, одна из ключевых в борьбе за третье место. Довлеет ли над командой мысль, что эта гонка продолжается?

– Совершенно нет. Естественно, эта игра серьезная, будем готовиться к ней серьезно, как к проверочной. Сейчас каждый матч является и подготовительным, и, в большей степени, проверочным перед плей-офф.