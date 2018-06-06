Алексей Кручинин: "Возвращаюсь в город, где делал первые шаги в профессиональном хоккее"

Форвард Алексей Кручинин, перешедший в СКА из "Трактора" в обмен на денежную компенсацию в 40 тысяч рублей, прокомментировал трансфер со своим участием и поделился ожиданиями от выступлений за клуб из Санкт-Петербурга. Форвард начал профессиональную карьеру в Северной столице, в клубе "СКА-1946".

– В первую очередь, хотелось бы сказать "спасибо" "Трактору", всем челябинским болельщикам, партнерам по команде, – сказал Кручинин. – Это были отличные три с половиной сезона, и я благодарен каждому, кто помогал мне прогрессировать и расти. Надеюсь, и сам в чем-то смог помочь клубу. Сейчас наступает новый этап, важно не останавливаться в развитии,

– В СКА высокая конкуренция.

– Понимаю, что будет сложно. Но конкуренция помогает расти. Ничего нового для меня в такой ситуации нет, надо изо дня в день работать, играть на команду, тогда и результат придет. Здорово, когда у партнеров можно учиться.

– Вы уже играли в Петербурге.

– Да, можно сказать, возвращаюсь в город, где делал первые шаги в профессиональном хоккее. Это, конечно, приятно, Петербург я очень люблю, хоккей в городе очень популярен. Но не менее важно, что команда ставит высокие цели и в последние сезоны стабильно идет в лидерах. Буду стараться помогать клубу выигрывать.