Алексей Кручинин: "В "Тракторе" надеются, что спад позади"

Нападающий "Трактора" Алексей Кручинин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слован" (2:1) подчеркнул, что словаки и чехи славятся грязным хоккеем. Отметим, что в сегодняшней встрече форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.

– Выиграли 2:1. Отличная победа, – цитирует клубная пресс-служба Кручинина. – Все в хорошем настроении, взяли три очка. Спасибо болельщикам огромное, трибуны сегодня были на высоте. Мы стараемся играть для болельщиков. Надеемся, что спад позади. Ты не думаешь, будет твоя шайба победной или нет. Думаешь только о победе – не важно, сколько пропустим или забьем. Главное, чтобы была победа.

Словаки и чехи славятся грязноватым хоккеем. Где-то они нас провоцировали. Нельзя на это обращать внимание, мы играем на результат. Когда ведешь в одну шайбу, надо терпеть ради команды.