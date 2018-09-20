Алексей Кручинин: "В прошлом году "Трактор" тоже тяжело начинал"

Нападающий СКА Алексей Кручинин почувствовал облегчение, забросив первую шайбу за петербургский клуб. Форвард отличился в матче регулярного чемпионата с московским "Динамо" (4:0). Также форвард прокомментировал неудачи своего бывшего клуба "Трактора", который потерпел два разгромных поражения подряд.

– Первая шайба за СКА у меня была позавчера, просто ее не засчитали, – сказал Кручинин. – Мы тренируем броски, да и момент с "Динамо" у меня был хороший. Я закрыл глаза и просто попал.

– Стало ли легче, когда открыли счет голам?

– Безусловно, стало. Сколько бы ни говорил, что главное – победа команды, нападающему хочется забивать. А когда у тебя "ноль" в графе очки, то тяжеловато на душе.

– Дергачева в СКА называют бульдозером. А вас как?

—Меня в СКА мини-бульдозером называют. Мини – потому что я маленький.

– Как вам такому креативному игроку играется в звене с "силовиками"?

– Не сказал бы, что Коскиранта и Плотников – "силовики". Они просто могут сыграть в две стороны, плюс физически очень сильные. С ними здорово играется, они выгрызают шайбу, и мне самому легче играть.

– Как вам "Трактор"?

– Вчера был на матче со "Спартаком". Что ж, результаты не очень хорошие, но в прошлом году мы тоже тяжело начинали – 4 победы было в 13 матчах. (Игорь Еронко)