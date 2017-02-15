Алексей Кручинин: "У Мозякина 999 очков? Он "читер", коды вводит, так нельзя играть!"

Нападающий "Трактора" Алексей Кручинин после победы над магнитогорским "Металлургом" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что форвард соперника Сергей Мозякин показывает "нереальную" результативность. Также хоккеист отметил, что ему понадобиться много лет, чтобы догнать Мозякина по количеству набранных очков.

– Хорошее дерби, с Магнитогорском всегда интересно играть, – цитирует сайт КХЛ Кручинина. – Хорошо, что выиграли: заняли четвертое место, начнем плей-офф дома, так что настроение отличное. Была задача победить, чтобы нас больше никто не догнал. Сейчас играем с "Магниткой" один матч дома, один на выезде, получается небольшая репетиция плей-офф. После сборной ощущаю себя нормально, ничего не изменилось. Болельщики у нас отличные, а в игре с Магнитогорском их становится как будто в два раза больше.

Мозякин сегодня набрал 999-е очко? А я какое – 26-е? Лет 90 еще мне до него, получается, да? Это нереально! Забивает и забивает. Он "читер", коды вводит, так нельзя играть! Шайба сама летит. Может, у него магнит какой-то стоит?