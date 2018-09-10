Алексей Кручинин: "У Дергачева слишком маленький ковш"

Нападающий СКА Алексей Кручинин поделился впечатлениями от победы над "Сочи" (3:1).

- Атмосфера в раздевалке отличная, все-таки одержали долгожданную победу. Но нельзя долго радоваться, скоро следующий матч. Выводы после поражений сделали - надо поменьше давать возможностей соперникам, больше терпеть. Игра с Бывальцевым и Ли оставило хорошее впечатление, просто когда несколько матчей не играешь, хочется выйти и показать себя. Выходить на лед лучше, чем сидеть на трибуне.

- Вы стараетесь, но забить никак не получается. Может, запихать с вратарем шайбу?

- Может, когда игра закончится, подъехать и забить гол? А если серьезно, то просто надо терпеть. Бывает, что она и с закрытыми глазами залетает.

- Как много шайб вы забросили с закрытыми глазами?

- Сто. Самое главное – продолжать работать.

- Насколько сложно поддерживать игровой тонус, когда долго не играешь?

- Тяжеловато поддерживать игровой тонус, когда не играешь долго. Особенно если отвыкаешь от этого, при том что в другой команде играл каждый матч. Но нас в СКА почти 30 человек, и все хоккеисты очень сильные. Надо работать и терпеть.

- Руки не опускаются?

- Нет, сезон только начался. Смысл руки отпускать? Лучше же точно не будет.

- Говорят, у вас в команде бульдозер появился (У Александра Дергачева прозвище бульдозер – Прим. "СЭ").

- Да-да, но у него не получилось сегодня немножко. Заглох немного, ковш у него слишком маленький. (Игорь Еронко)

Все о КХЛ - здесь