Алексей Кручинин: "СКА сильно изменился за 7 лет"

Нападающий СКА Алексей Кручинин после матча против "Сочи" (1:4) в рамках Sochi Hockey Open сообщил, что пока не придает особого значения возвращению в стан армейцев Санкт-Петербурга.

– Пока не было особых эмоций по случаю возвращения в СКА. Может, в регулярке на своей арене будет. А тут – предсезонка. Мысли были о том, чтобы в игру вкатиться.

Когда Гатиятулин только перешел в СКА, я ему сразу сказал, что, если ему понадобится какая-то помощь в Санкт-Петербурге, чтобы звонил, писал. Не понадобилось, потому что в клубе есть люди, которые помогают бытовые вопросы решать.

СКА сильно изменился за 7 лет. Работа с болельщиками ведется. Имидж у клуба появился. Вот как сборная России – это Красная машина, так же и вокруг СКА. Из игроков только Виктор Тихонов остался. Ну, и Даня Михайлов, массажист. И еще пара человек. Кто-то из ВХЛ, где я был в ВМФ, теперь здесь работает. (Игорь ЕРОНКО)