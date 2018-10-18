Алексей Кручинин: "С ЦСКА будет игра за первое место на Западе"

Форвард СКА Алексей Кручинин подвел итоги матча с московским "Динамо" (3:2).

– Матч получился сложным. "Динамо" – хорошая команда, боевая, - отметил Кручинин. - У них поменялся тренер, произошла небольшая встряска. Поэтому тяжелей игралось против них, чем в Москве. Они первые забили, плюс в в концовке сняли вратаря и имели моменты. Это была боевая и тяжелая победа.

– В Москве вы "Динамо" обыграли 4:0, в чем команда изменилась с тех пор?

– Большие изменения. Пришел новый тренер с новой системой, другой подготовкой к матчам. Да и игра на игру не приходится. Можно выиграть 10:0, а на следующий день проиграть 0:10. Все зависит от подготовки, от того, как команда чувствует себя конкретно в данный момент.

– Второй матч подряд пропускаете в самом начале периода: сейчас в первой 20-минутке, со "Спартаком" – в самом начале второй. Долго перевариваете информацию из раздевалки?

– Нет, видимо, где-то недоработали, не были готовы к началу. С "Динамо" я проброс сделал, потом на вбрасывании получили гол. На самом деле не так важно, как команда начинает. Главное, как команда реагирует на пропущенный гол, как играет дальше. Можно вести 5:0, а можно отыгрываться с 0:1 или 0:2 – это тоже очень важно.

– Во втором периоде началась куча мала из удалений за грубость, эмоции?

– Конечно, и эмоции перехлестывают. Где-то кто-то кого-то зацепил. Идет борьба, в том числе и психологическая. Пошли удаления в одну и другую сторону.

– Где берете столько нервов, чтобы переживать такие нервные концовки?

– С "Динамо" не особо нервничал. Привыкли, наверное, уже. Много же играем. Это не как в ММА, когда полгода готовишься к одному бою, а потом выходишь на 25 минут. Играем через день, так что реакция уже привычная.

– В воскресенье матч с ЦСКА. Это главная игра домашней серии или просто очередная?

– Я так понимаю, это будет игра за первое место на Западе. ЦСКА – это сильная команда. Да и армейское дерби, будет много подоплек. Так что нельзя назвать матч с ЦСКА очередным, он очень важен и для нас, и для них. Будем готовиться. (Игорь Новиков)