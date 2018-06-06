Алексей Кручинин: "Покидаю город, который стал мне вторым домом, и возвращаюсь на родину"

Нападающий Алексей Кручинин попрощался с "Трактором", который покидает, переходя в СКА. В челябинском клубе 26-летний форвард провел последние четыре сезона.

– Сегодня очень волнительный день для меня, я покидаю город, который стал мне вторым домом, город, где произошли самые важные моменты в моей жизни, рождения моего сына, первый вызов в сборную России! – написал в Инстаграме Кручинин. – Я приобрел очень много друзей в этом городе. Я возвращаюсь в родной город, где начал свою профессиональную карьеру, где живет вся моя семья.

Хотел бы поблагодарить команду "Трактор", его руководителей, директора и генменеджера, сказать спасибо всему персоналу команды, массажистам и врачам, сказать спасибо всем тренерам, с которыми удалось поработать за это время в Челябинске, и огромное спасибо всем ребятам из команды, с кем играл это время, было очень приятно находиться в одной команде. Отдельное спасибо болельщикам "Трактора", которые всегда заполняли арену и в трудные времена были с командой, сектору А за сумасшедшую поддержку как дома, так и на выезде, с удовольствием буду приезжать и играть при таких трибунах! Желаю команде "Трактор" продолжать радовать своих болельщиков, продолжать растить талантливую молодежь и показывать красивый хоккей. До встречи на "Арене Трактор"!