Алексей Кручинин: "ЦСКА просто сильнее хотел победить, чем СКА"

Нападающий СКА Алексей Кручинин отметил в интервью "Известиям", что ему непросто дается игра в условиях большой ротации состава. Также он рассказал о поражении от ЦСКА (1:4) в матче, который проходил на футбольном стадионе "Зенита".

– Какие впечатления от игры на футбольном стадионе?

– Для хоккеистов это праздник: так много людей на трибунах, смена обстановки, новый стадион. Когда сталкиваешься с чем-то новым, ощущения непередаваемые. При этом определенный хоккейный антураж сохранился – не могу сказать, что это было как-то непривычно. Зрителям спасибо – рекорд есть. На футбольной арене болельщики кричат немного по-другому – с эхом. Но на нашу игру это никак не влияло. Ты выходишь и думаешь только о том, как показать свой лучший хоккей.

– Как вам играется с Павлом Дацюком?

– Отлично играется. Что еще сказать? Дацюк есть Дацюк.

– Тяжело привыкать к выступлениям в условиях ротации?

– Да, тяжело. На 100 процентов. Непросто вернуться к таким условиям. Вроде бы в Челябинске удалось выбиться на лидирующие позиции, играть много времени, в том числе в ключевых отрезках матчей. А в СКА все по-другому – приходится заново переживать ситуацию с ротацией и небольшим игровым временем. Такое тяжело дается. Не знаю, что еще сказать.

– Каковы причины четырех поражений СКА в армейских дерби этого сезона?

– Каждый матч надо рассматривать отдельно. В предыдущих трех я не участвовал. А по последнему могу сказать, что ЦСКА просто играл лучше нас – они больше хотели победить, бегали быстрее. Все делали лучше, поэтому такой результат.