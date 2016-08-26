Алексей Кручинин: "ЦСКА проиграли вчистую"

Нападающий "Трактора" Алексей Кручинин после поражения от ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что у команды не было шансов. По словам форварда, челябинцы уступили по всем статьям. Двумя днями ранее "Трактор" в первой игре сезона дома обыграл СКА в овертайме со счетом 2:1.

- Мы только начинаем строить команду, можно сказать. За одну игру, пусть и победную со СКА, уверенности не приобрести, что ты будешь все топовые команды обыгрывать, - цитирует "Р-Спорт" Кручинина. - И игра с ЦСКА показала, что такой команде мы не смогли ничего противопоставить. Ладно, если бы мы проиграли 0:3, не забив свои моменты, но самое обидное, что мы не создали ничего, пока без шансов для нас с ЦСКА.

Да, все шайбы пропустили в меньшинстве, а удаления шли от того, что мы уступали в движении. Сами виноваты, уступили вчистую. Самое важное теперь - как переживем поражение и сыграем в Череповце в субботу.