Алексей Красиков: "В детстве мне безумно нравился Хенрик Лундквист"

Вратарь "Сибири" Алексей Красиков в интервью "Известиям" рассказал, кто был его кумиром в детстве. Также он назвал голкипера, на игру которого ориентируется сейчас.

– На кого из известных коллег вы ориентировались в детстве? Кто для вас был образцом, чью технику, возможно, вы пытались копировать?

– В детстве мне безумно нравился Хенрик Лундквист, потому что я в 2006 году попал на его матч и сразу загорелся. "Рейнджерс" тогда играл с командой Ильи Ковальчука "Атланта Трэшерз". Я сразу увидел особенный стиль игры Хенрика. В НХЛ только он играет в таком стиле. Мне очень нравилось, но со временем я понял, что в таком стиле я играть не смогу, нужно равняться на более габаритных вратарей, которые играют по позиции, больше читают игру, чтобы минимизировать затраты энергии. Сейчас мне очень нравится вратарь Коннор Хеллебайк из "Виннипега"​. Он грамотно использует свои габариты, хорошо двигается, минимизирует отскоки.