Алексей Красиков: "В детстве мне безумно нравился Хенрик Лундквист"

Вратарь "Сибири" Алексей Красиков в интервью "Известиям" рассказал, кто был его кумиром в детстве. Также он назвал голкипера, на игру которого ориентируется сейчас.
– На кого из известных коллег вы ориентировались в детстве? Кто для вас был образцом, чью технику, возможно, вы пытались копировать?
– В детстве мне безумно нравился Хенрик Лундквист, потому что я в 2006 году попал на его матч и сразу загорелся. "Рейнджерс" тогда играл с командой Ильи Ковальчука "Атланта Трэшерз". Я сразу увидел особенный стиль игры Хенрика. В НХЛ только он играет в таком стиле. Мне очень нравилось, но со временем я понял, что в таком стиле я играть не смогу, нужно равняться на более габаритных вратарей, которые играют по позиции, больше читают игру, чтобы минимизировать затраты энергии. Сейчас мне очень нравится вратарь Коннор Хеллебайк из "Виннипега". Он грамотно использует свои габариты, хорошо двигается, минимизирует отскоки.
Дополнительная информация
https://iz.ru/777602/aleksei-fomin/aleksei-krasikov-vykhod-sibiri-v-plei-minimalnaia-zadacha
- Илья Ковальчук
- Сибирь (Хоккей)
- Виннипег Джетс
- Нью-Йорк Рейнджерс
- НХЛ
- Хенрик Лундквист
- Алексей Красиков
- Коннор Хеллебайк