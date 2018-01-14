Алексей Красиков: "Участь у вратарей на Матче звезд незавидная"

Вратарь "Сибири" и сборной дивизиона Чернышева Алексей Красиков назвал нелегкой участь голкиперов на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сборная дивизиона Чернышева вышла в финал мини-турнира, обыграв со счетом 6:5 по буллитам соперников из дивизиона Боброва.

"Все пытались показать, что они умеют. Тут участь вратаря не самая прекрасная. Ребята играют хорошо в пас, чаще пытаются забить в пустые ворота. Остается надеяться на свои какие-то красивые "спасения", а партнеры подстрахуют", – приводит ТАСС слова Красикова.

В ходе матча Красиков отразил буллит в исполнении Никиты Гусева, который запомнился на субботнем мастер-шоу оригинальным штрафным броском.

"Я пересматривал его буллиты, ждал, что от него ожидать. Он большой мастер – в его арсенале немало приемов", – отметил он.

Одним из тренеров сборной дивизиона Чернышева является телеведущая Дарья Миронова, помогающая Галыму Мамбеталиеву.

"Отличный тренер, мотивирует, заряжает позитивной энергией. Она говорит, что надо ловить все, других вариантов у нас нет – я не могу проигрывать своим коллегам", – сказал Красиков.