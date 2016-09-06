Алексей Красиков: "Постараюсь обеспечить Салака достойной конкуренцией"

Голкипер "Сибири" Алексей Красиков в интервью пресс-службе КХЛ подчеркнул, что не намерен уступать без боя место в воротах. Он намерен составить достойную конкуренцию Александру Салаку.

- Основной голкипер Александр Салак уже совсем скоро вернется в состав "Сибири". Вам тренеры говорили, как часто будете играть после того, как партнер по клубу отбудет дисквалификацию?

- Они ничего не говорили по этому поводу. Нужно работать, тогда придут и игры, и результат. Я не собираюсь сидеть и ничего не делать. Я буду усердно тренироваться, доказывать и постараюсь обеспечить Салака достойной конкуренцией. Я верю, что мне дадут еще шансы проявить себя в этом сезоне. Конечно, Салак – это вратарь с мировым именем, он играл на Олимпиаде, но все мы люди.

Мы с Александром отлично общаемся, он мне подсказывает некоторые игровые моменты, никогда не отказывает в помощи. Например, перед игрой с "Барысом" он меня предупредил об особенностях игры их первой тройки. Александр сказал, что эти ребята часто бросают из-за ворот, поэтому мне лучше "прятаться" за линию.