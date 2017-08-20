Алексей Кознев: "В появлении рейтинга КХЛ есть позитив"

Директор "Северстали" Алексей Кознев рассказал о том, как команда готовится к новому сезону, отметив, что соответствие новому рейтингу КХЛ заставляет клуб вести работу по всем фронтам, чтобы привлечь как можно большую аудиторию.

– С моим приходом подобралась команда, которая организовала работу и службы маркетинга, и пресс-службы. По прошлом сезону в лиге отмечали, что по маркетинговой составляющей наша команда действительно завоевала место в плей-офф. Перед стартом сезона второй год подряд проводим фестиваль "Severstal family" с привлечением наших хоккеистов, общающихся в ходе мероприятия с болельщиками. Если в прошлом году такой отдачи от наших болельщиков не было, то в этом все откликнулись. Пришли и те, кто был год назад, и новые появились. Интерес есть, хотим ежегодно проводить этот праздник.

Президент "Северстали" Александр Кряталов встретился с командой и достаточно ярко настроил хоккеистов на новый сезон. Все обязательства, которые клуб на себя берет, выполняются. Для игроков созданы максимальные комфортные условия. Задача стоит попасть в плей-офф, а дальше уже пойдет борьба за медали и кубки.

Все знают про новый рейтинг КХЛ, задают много вопросов. Что касается финансов, то у "Северстали" никаких проблем нет, зарплата приходит даже на день раньше. Все финансирование на себя взяла компания "Северсталь", так что у нас полностью частный клуб. С финансовой составляющей у нас все прекрасно. Над остальными составляющими работаем. Установили новое освещение на арене, приведя его в соответствие нормам, теперь не будет проблем с трансляциями. У нас организованы шаттлы для болельщиков. Мы и привозим их на арену, и развозим. Причем у "Северстали" большое покрытие в плане интереса со стороны болельщиков – по всей Вологодской области. Охват, в смысле того, насколько крупный рынок, в рейтинге тоже учитывается. Если для команд из Москвы и Санкт-Петербурга это не важно, то для нас – это фактор.

На самом деле в появлении рейтинга КХЛ есть позитив. Есть понимание того, к чему нужно стремиться, и руководство идет нам навстречу. К сожалению, пока у нас нет бюджета на установку видеокуба на арене, но он появится. Нужно только подыскать партнеров.

Удовлетворены трансферной компанией. У нас получился сплав опыта и молодости. Пришли ребята, которые знают, как побеждать. Уверен, что они смогут стать лидерами. Также нам удалось сохранить нашего лидера по прошлому сезону – Дмитрия Кагарлицкого. Переговоры с ним прошли плодотворно, мы быстро нашли взаимопонимание.

Гудачека брали не для привлечения болельщиков, про его послематчевые шоу узнал только после того, как изучил его как игрока. Я опирался на спортивную составляющую. Мы будем только рады, если он и в Череповце будет радовать болельщиков. Мысли заменить Адама Мазура не было, по нему сомнений не было.

На данный момент из наших воспитанников выделил бы Макара Хабарова, который 1999 года рождения. Взяли его как лимитчика, но на тренировках он нас поразил своим отношением к работе, он способен играть на высоком уровне. Такие характерные игроки в Череповце есть, надо их развивать. Вовченко уже не первый год в команде, ждем, что он будет доказывать свои лидерские качества. Даниил потенциально очень сильный игрок.

Честно говоря, не смотря как-то пристально на усиление ЦСКА. Можно набрать и 50 человек, но на льду находится пять человек и вратарь. Для чего они набрали 40 игроков? У нас была сложность, когда хоккеисты "Динамо" стали НСА, а у нас уже было полное комплектование. С некоторыми вели переговоры, с Цветковым говорили, Кокуевым. До конкретики не дошло, так как команда у нас была сформирована. Если кого-то брать, то от кого-то надо отказываться, не предоставив шанса. А это неправильно.

В чем риск подписания контракта с Виталием Вишневским? Он пришел на просмотровый контракт и на каждой тренировке стал доказывать свою состоятельность. У меня нет вообще никаких сомнений по нему. Виталий играет в паре с Вадимом Кудако, передает ему свой опыт. Виталий играет рационально, может где-то скорости ему не хватает, но он компенсирует это рациональностью, выбором позиции. Меня подкупает его жесткость. Надеюсь, он так же войдет в сезон.

С этого сезона мы подписали договор с Instat, который будет для нас собирать статистику, в том числе – продвинутую. Это очень удобно для менеджмента – мы всегда можем видеть по цифрам, чем занимаются наши игроки. Удобно и для тренеров. На рынке хватает разнообразных программ, но эта подкупила нас наличием видео по каждому эпизоду. Можно не только показать игроку цифры, но и разобрать моменты, объяснить, из чего эти цифры сложились. В общем, мы стараемся расти по всем фронтам. Спортивной составляющей в рейтинге отводится 30 процентов, и над этим мы тоже работаем. Результат, безусловно, важен. И для привлечения болельщиков в том числе. Придется нелегко, но мне кажется, нам по силам выйти в плей-офф. (Игорь ЕРОНКО)