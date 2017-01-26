Алексей Кознев: "Монс должен сыграть с "Салаватом", с другими травмированными "Северстали" сложнее"

Директор "Северстали" Алексей Кознев подчеркнул, что команда рассчитывает на возвращение нападающего Евгения Монса в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева". По его словам, ситуация с остальными травмированными хоккеистами гораздо сложнее.

Монс, в текущем сезоне набравший 18 очков (10+8), получил травму 15 января во встрече против новокузнецкого "Металлурга" (3:0).

- Действительно, играем сейчас без большой группы игроков основного состава, но последние матчи показывают, что наша молодежь их успешно заменила, - приводит "Р-Спорт" слова Кознева. - Женя Монс прошел курс лечения, он уже тренируется в полную силу, мы должны увидеть его в матче против "Салавата" 29 января. По остальным травмированным все гораздо сложнее, там сроки пока назвать не могу.

Мы довольны последними матчами, мы увидели команду, появился результат. Проблема по сезону главная у нас была - это результативность. Но она не только у нас идет, а по всей лиге. Не хватает игроков, которые могут в решающий момент взять на себя ответственность, забить. Отдающих игроков много, а вот забивающих на порядок меньше.