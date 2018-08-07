Алексей Ковалев: "Если обезьяны и медведи ездят в цирке на велосипеде, то и китайцев можно научить играть в хоккей"

Легендарный российский хоккеист Алексей Ковалев, ставший помощником финского тренера Юси Таполы в "Куньлуне", прокомментировал прогресс китайских игроков в хоккее.

– Вы понимаете, за счет чего швейцарцы иногда выстреливают и подбираются все ближе к большой шестерке?

– Они приглашают много канадских и американских специалистов. Те делятся своим опытом. А швейцарцы – они как магниты. Всасывают в себя эту информацию, хорошо ее переваривают, отделяя ту, что нужна, от той, что не нужна, и правильно используют. Не как машины, не как роботы, а именно правильно эту информацию воспринимают.

– А китайцы – как роботы?

– Не то, чтобы как роботы. Но они очень работящие ребята. Им единственное, что нужно, – добавить понимания в игре. У них есть техничные игроки, но в основном все завязано на работоспособность. Они много тратят энергии, работая на льду, не понимая, что эта энергия быстро уходит. А заменить ее они ничем не могут. Но если им добавить правильного мышления, понимания, как использовать свою энергию, тактических навыков, тогда они начнут видеть игру по-другому и будут правильно использовать свои физические данные.

– Но голову ведь не прокачаешь.

– Все можно прокачать. Главное, чтобы желание было. Научить всему можно. Если медведи и обезьяны на велосипедах в цирке ездят, то и китайцев можно играть в хоккей научить. (Игорь ЕРОНКО)