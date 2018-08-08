Алексей Ковалев: "Если медведи ездят на велосипеде, то и китайцы заиграют в хоккей"

Легендарный российский форвард Алексей Ковалев, который стал помощником главного тренера "Куньлуня", в интервью "СЭ" отметил, что уверен в прогрессе китайского хоккея. По его мнению, китайцы - очень работящие игроки.

- Китайцы – как роботы?

– Не то чтобы как роботы. Но они очень работящие ребята. Им единственное, что нужно, – добавить понимания в игре. У них есть техничные игроки, но в основном все завязано на работоспособность. Они много тратят энергии, работая на льду, не понимая, что эта энергия быстро уходит. А заменить ее они ничем не могут. Но если им добавить правильного мышления, понимания, как использовать свою энергию, тактических навыков, тогда они начнут видеть игру по-другому и будут правильно использовать свои физические данные.

– Но голову ведь не прокачаешь.

– Все можно прокачать. Главное, чтобы желание было. Научить всему можно. Если медведи и обезьяны на велосипедах в цирке ездят, то и китайцев можно играть в хоккей научить.

– До этого звонка из Китая были ли мысли о тренерской работе?

– Я был в так называемых оценочных лагерях в Торонто и Ванкувере в прошлом и позапрошлом годах, где "Куньлунь" просматривал всех китайцев, что живут в Канаде, учатся там. Видимо, им понравилась моя работа с хоккеистами, заинтересовала их, и они обратились ко мне. (Игорь ЕРОНКО)

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