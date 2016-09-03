Алексей Копейкин: "Витязю" в матче с "Авангардом" помешала нервозность"

Форвард "Витязя" Алексей Копейкин после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (2:3) выразил мнение, что его команде помешала нервозность. Он подчеркнул, что задача клуба – выход в плей-офф.

– Первый домашний матч, очень хотели хорошо сыграть, – приводит "Р-Спорт" слова Копейкина. – Нервозность чуть-чуть помешала, не пошло в начале игры – мало угроз создавали, нужно было нагружать вратаря больше. Будем дальше работать, чтобы выиграть следующий матч. Мы все стараемся с первых матчей, потому что задача – выйти в плей-офф. Будем биться от начала и до конца, даже первые игры сезона для нас как плей-офф.